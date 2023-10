Grupo BHP anuncia que aumentou produção de cobre em 11% no 1º trimestre de seu ano fiscal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/10/2023 - 12:33 Para compartilhar:

O Grupo BHP disse nesta quarta-feira, 18, que produziu mais cobre nos primeiros três meses de seu ano fiscal. A empresa, grande produtora de cobre metálico industrial, afirmou que sua produção aumentou 11% no trimestre, para 457 mil toneladas, sustentada pelo aumento da produção das suas maiores operações. A BHP opera e tem participação majoritária na operação chilena de Escondida, a maior produtora mundial de concentrados e cátodos de cobre.

Em relatório trimestral, a empresa disse que produziu 63,2 milhões de toneladas métricas de minério de ferro como ingrediente siderúrgico nos três meses até setembro, uma queda de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, que segundo o grupo foi influenciada por obras em sua infraestrutura ferroviária.

A BHP é o terceiro maior produtor mundial de minério de ferro, com grandes operações de mineração no noroeste da Austrália, e a empresa nomeou a australiana Whitehaven como licitante preferencial para duas minas de carvão que a BHP possui com a japonesa Mitsubishi. Fonte: Dow Jones Newswires

