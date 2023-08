Grupo anuncia maior busca pelo Monstro do Lago Ness em 50 anos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/08/2023 - 17:01 Compartilhe

LONDRES, 21 AGO (ANSA) – Um grupo de entusiastas anunciou a maior busca em 50 anos pelo lendário Monstro do Lago Ness, marcada para o próximo final de semana, na Escócia.

O evento organizado pelo Loch Ness Centre pretende reunir centenas de apaixonados irredutíveis a respeito da veracidade da criatura aquática, que nunca teve a existência comprovada mas coleciona relatos de avistamentos.

Os participantes da expedição são, em geral, aficionados que afirmam já ter visto com binóculos movimentos inexplicáveis nas águas do lago britânico, mas buscas profissionais conduzidas anteriormente nunca tiveram nenhum resultado.

Essa, no entanto, é a primeira busca realizada com equipamentos considerados de ponta, incluindo drones que produzirão imagens térmicas do ar através de câmeras e radares infravermelhos, além de um microfone aquático para captar sinais acústicos sob a superfície.

Embora pareça improvável a obtenção de resultados científicos, a iniciativa já começa a aquecer o turismo da área.

“O interesse pela lenda do monstro já levou a um número incrível de reservas de hospedagem neste verão, capaz de aliviar os golpes negativos causados pela pouca população e altos preços da área”, disse ao The Guardian Fraser Campbell, diretor do Cobbs Group, que controla hotéis perto do lago. (ANSA).

