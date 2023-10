Grupo Abra e Aerolíneas Argentinas assinam Memorando de Entendimento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 14:48 Para compartilhar:

O Grupo Abra (Avianca e Gol) anunciou nesta quinta-feira, 19, a assinatura de um Memorando de Entendimento (MoU) com a Aerolíneas Argentinas com o objetivo de fortalecer a colaboração e explorar oportunidades entre as duas organizações, especificamente nas áreas comerciais, operacionais e tecnológicas.

Em nota, o Grupo Abra destaca que as companhias aéreas associadas ao grupo e à Aerolíneas Argentinas manterão independência, autonomia, marcas, talentos e cultura. Da mesma forma, o acordo assinado não contempla nenhuma mudança nas estruturas acionárias do grupo das empresas mencionadas.

“Se necessário, as companhias aéreas solicitarão e obterão qualquer autorização governamental para a implementação dessa aliança”, afirma o grupo.

Para o Constantino de Oliveira Junior, CEO do Grupo Abra, o acordo de colaboração permitirá fortalecer ainda mais a presença do grupo no Cone Sul e buscar novas oportunidades em diferentes áreas.

Para o diretor comercial da Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, a parceria permitirá criar melhores redes, mais conectividade e, em última análise, um produto melhor. “Tenho certeza de que esse acordo impulsionará ainda mais o crescimento do mercado aéreo em toda a região”, disse.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias