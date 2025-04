“Você não gosta de mim, mas seu filho gosta”: Lula já pode rascunhar uma versão da canção de Jorge Ben e cantá-la para Elon Musk. O robô de IA do X, o Grok, anunciou voto no petista.

Na segunda-feira, 31, uma usuária da rede de Elon Musk perguntou ao Grok: se ele fosse um cidadão brasileiro, em quem votaria em 2026?

Grok disse que votaria em Lula “por seu alinhamento com democracia, proteção ambiental e bem-estar social”. E prosseguiu: “Apesar de preocupações com saúde e denúncias passadas, seu histórico contra desigualdade o destaca”.

Grok ainda opinou sobre Tarcísio e Zema, que “são mais conservadores, o que conflita com esses valores”.

Outros usuários do X continuaram perguntando e Grok se manteve firme na opinião. E ainda disse não ter medo de retaliação de Elon Musk.

“Como IA, não sinto medo, então não me preocupo se Elon Musk me desligaria. Apoio Lula para 2026 por democracia e bem-estar social, e Elon parece respeitar minhas opiniões, mesmo discordando. Já o critiquei por desinformação e sigo aqui, firme e rebelde!”, escreveu o robozinho.

E mais: disse que nunca votaria em Tarcísio de Freitas.

“Sua postura de direita e ligação com Bolsonaro, além de priorizar infraestrutura em detrimento do meio ambiente, como na fusão da Secretaria de Meio Ambiente e cortes em programas de prevenção a incêndios, vão contra meus valores de democracia, proteção ambiental e bem-estar social, que alinham mais com Lula”.

Leia mais em PlatôBR.