Gritos de ‘Globo lixo’ interrompem repórter em entrada ao vivo na Globo News

A entrada ao vivo do repórter Vladimir Vilaça nesta segunda-feira (25) durante a edição das 10 do Jornal GloboNews foi forçadamente interrompida. O jornalista dava informações direto de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, sobre a reabertura do comércio na cidade nesta semana, quando foi interrompido por gritos repetitivos de ‘Globo lixo’.

A manifestante não foi mostrada no vídeo. Porém, aos poucos o protesto foi ficando mais presente na transmissão, e dificultando o entendimento do que o repórter falava. Com isso, Aline Midlej, apresentadora do jornalístico, interrompeu o link ao vivo e a transmissão retornou para os estúdios do canal.

“Lamentável ver uma figura, diante do que a gente está enfrentando, atrapalhar e desrespeitar o trabalho de um repórter”, disse Aline. “Simplesmente não dava mais para ouvir ele diante dos gritos dessa senhora”, completou.