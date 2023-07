Gripe aviária: SC confirma primeiro foco da doença em ave de criação doméstica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2023 - 19:51 Compartilhe

São Paulo, 15 – A Secretaria de Agricultura de Santa Catarina confirmou neste sábado (15) o primeiro foco de infecção pelo vírus da influenza aviária H5N1 em ave de criação doméstica. Segundo o órgão, o caso não deve impactar o comércio internacional, já que não foi detectado em granjas comerciais.

O Estado já teve outro caso do vírus confirmado, em São Francisco do Sul, mas em ave silvestre da espécie Trinta-Réis-Real.

Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de frango do País. Por isso, a secretaria estadual destacou que o comércio não será comprometido. “A ocorrência de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em aves de subsistência (fundo de quintal) não compromete a condição sanitária do Estado de Santa Catarina e do País como livre de IAAP, já que a produção comercial segue sem qualquer registro”, informou em nota a secretaria.

O Ministério da Agricultura confirmou a informação e, com isso, o Brasil tem agora 64 focos de IAAP detectados nos Estados do Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Não há registro da doença na produção comercial. Segundo o Ministério da Agricultura, as notificações em aves silvestres e ou de subsistência não comprometem o status do Brasil como país livre de IAAP e não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

