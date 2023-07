Gripe aviária: número de casos sobe para 57; 15 investigações estão em andamento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 10:34 Compartilhe

São Paulo, 3 – O Ministério da Agricultura atualizou o número de casos de influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP, vírus H5N1). Foram registrados 4 novos casos e o total passou para 57, dos quais 56 em aves silvestres e um foco em produção de subsistência, de criação doméstica, no Espírito Santo. De acordo com a pasta, há ainda outras 15 investigações em andamento.

Os focos confirmados estão nos Estados do Espírito Santo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Já em Estados como Roraima, Amazonas, Pará, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais a investigação ainda está em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo.

As notificações em aves silvestres e/ou de subsistência não comprometem o status do Brasil como país livre de IAAP e não trazem restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, conforme prevê a Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias