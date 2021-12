Gripe aviária mata milhares de aves em Israel e leva a abates

JERUSALÉM (Reuters) – Um surto de gripe aviária matou mais de 5 mil aves migratórias em Israel, levando as autoridades a declarar uma reserva natural popular proibida aos visitantes e alertar sobre uma possível escassez de ovos, já que aves domésticas são abatidas como um precaução.

O primeiro-ministro Naftali Bennett reuniu-se com seu conselheiro de segurança nacional e outros especialistas para discutir os esforços para conter o surto e evitar que ele passe para os humanos. Até agora, nenhuma transmissão humana foi relatada, disse o escritório de Bennett.

A mídia israelense disse que as crianças que visitaram a reserva podem ter tocado em um guindaste atingido e, portanto, contribuído para a propagação da gripe.

“Este é o pior golpe para a vida selvagem na história do país”, tuitou a ministro do Meio Ambiente, Tamar Zandberg, enquanto guardas-florestais em trajes de materiais perigosos coletavam carcaças de guindastes do lago na Reserva Natural de Hula e pântanos distantes.

Centenas de milhares de galinhas foram sacrificadas, disse ela.

As autoridades buscavam diminuir as cotas de importação e trazer ovos do exterior para evitar a escassez de ovos devido ao abate.

