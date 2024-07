Gripe aviária: FAO pede ação imediata contra novas variantes na Ásia-Pacífico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2024 - 13:44 Para compartilhar:

São Paulo, 29/07 – A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) pediu esforços regionais urgentes para combater o aumento de casos de gripe aviária na Ásia-Pacífico. Em nota, o escritório regional da entidade disse que os “desenvolvimentos recentes são alarmantes”, citando 13 novos casos humanos relatados no Camboja, além de casos adicionais na China e no Vietnã desde o fim de 2023, após “longo período de infecções humanas mínimas”. A situação é agravada, ainda, pelo surgimento de uma nova variante que desafia cientistas e autoridades de saúde pública, destacou a FAO.

“O recente aumento nos surtos de gripe aviária é extremamente preocupante”, afirmou Kachen Wongsathapornchai, gerente regional do Centro de Emergência da FAO para Doenças Transfronteiriças de Animais. “Desde o final de 2023, observamos um aumento nos casos humanos e a disseminação do vírus para novas espécies animais. O surgimento de novas cepas A/H5N1, que são mais facilmente transmissíveis, aumenta a ameaça de pandemia”, ressaltou.

Ainda em nota, a FAO destacou que a sub-região do Grande Mekong, a Indonésia e as Filipinas aumentaram a vigilância por causa de suas paisagens ecológicas diversificadas e medidas limitadas de biossegurança. Índia, Nepal e Bangladesh também enfrentam surtos de gripe aviária, disse. A entidade reforçou também que as nações devem trabalhar juntas para implementar sistemas de vigilância abrangentes, incluindo sequenciamento completo do genoma, para rastrear a disseminação e evolução do novo vírus.

Nos EUA

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nos Estados Unidos confirmaram, na quinta-feira da semana passda (25), três novos casos de gripe aviária altamente patogênica em humanos no Estado do Colorado. Todas as pessoas trabalharam diretamente com aves infectadas em uma operação comercial de produção de ovos, que havia relatado um surto de gripe aviária H5N1, disse em nota. Os trabalhadores afetados estão recebendo tratamento com medicamento antiviral, segundo o CDC.

Os novos casos foram registrados em uma segunda fazenda no Condado de Weld, diferentes dos relatados pelo CDC na última sexta-feira, quando dois casos foram confirmados. Antes disso, outros quatro casos já tinham sido anunciados no Estado só neste mês de julho. No total, os Estados Unidos registram 14 casos de gripe aviária em humanos, dos quais 13 relatados a partir de abril deste ano. A avaliação atual do CDC é de que o risco para o público em geral para a H5N1 permanece baixo.