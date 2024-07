Gripe aviária: EUA confirmam 4 novos casos em trabalhadores do Colorado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 12:11 Para compartilhar:

Nova York, 15 – Quatro trabalhadores de granja avícola no Estado do Colorado foram diagnosticados com gripe aviária, confirmaram, no domingo (14), autoridades de saúde dos Estados Unidos. Os novos casos elevam o total dos EUA para nove desde que o primeiro caso humano do surto atual foi detectado em 2022, também em um trabalhador de avícola do Colorado. Oito dos nove casos foram relatados este ano.

Uma quinta pessoa com sintomas está sendo testada, mas os resultados ainda não foram divulgados, de acordo com o divulgado. Os trabalhadores abatiam aves em uma fazenda no nordeste do Colorado, segundo informações das autoridades de saúde estaduais. Todos tiveram contato direto com aves infectadas.

Um vírus da gripe aviária tem se espalhado desde 2020 entre mamíferos – incluindo cães, gatos, gambás, ursos e até focas e botos – em dezenas de países. No início deste ano, o vírus, conhecido como H5N1, foi detectado em gado bovino nos EUA e agora circula entre o rebanho de vários Estados.

As autoridades de saúde continuam a caracterizar a ameaça ao público em geral como baixa, além de destacarem que o vírus não se espalhou entre as pessoas. Mas as autoridades mantêm o monitoramento, uma vez que versões anteriores do mesmo vírus foram mortais para as pessoas. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças enviaram uma equipe ao Colorado para ajudar na investigação, a pedido do Estado, disseram autoridades.

Os casos anteriores deste ano foram entre trabalhadores de fazendas leiteiras em Michigan, Texas e Colorado. Até sexta-feira, o vírus H5N1 foi confirmado em 152 rebanhos de gado leiteiro em 12 Estados, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA). Centenas de rebanhos de aves comerciais em mais de 30 Estados relataram H5N1 ou outros tipos de gripe aviária. Fonte: Associated Press.