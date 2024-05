Gripe aviária: Austrália confirma surto em segunda granja no Estado de Vitória

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/05/2024 - 8:30 Para compartilhar:

São Paulo, 24 – O Departamento de Agricultura de Vitória, na Austrália, confirmou nesta quinta-feira, 23, mais um surto de gripe aviária no Estado, na região de Terang. Em nota, o departamento informou que o novo caso tem relação com as infecções pela cepa H7N3 comunicadas também na quinta em uma granja de ovos, perto de Meredith, e que resultaram na morte de aves. “A propriedade em Terang está diretamente ligada à propriedade Meredith, por meio de gestão conjunta, pessoal e maquinaria”, disse em comunicado.

A propriedade em Terang foi colocada em quarentena e foram estabelecidas ordens de controle que restringem a circulação de aves, produtos avícolas, equipamentos e veículos dentro ou fora das propriedades em áreas designadas ao redor das duas instalações infectadas, segundo o departamento.

Na quinta, o Departamento de Saúde de Vitória informou que foi relatado um caso de gripe aviária em humanos no Estado, sendo a primeira infecção humana por H5N1 registrada na Austrália. O caso foi confirmado em uma criança que teria sido infectada em uma viagem à Índia e estava doente em março de 2024, disse em nota. A infecção não tem relação com os casos registrados nas granjas.