Gripe aviária: Austrália confirma surto da doença em segundo Estado

São Paulo, 19 – A Austrália registrou a presença da gripe aviária no segundo Estado do país nesta quarta-feira, 19. O surto foi confirmado em uma granja de ovos na Bacia de Sydney, em Nova Gales do Sul, disse o Departamento de Indústrias Primárias. Por nota, o departamento informou que a infecção foi causada pela cepa H7N8, que não tem ligação com os casos registrados em Vitória (com as cepas H7N3 e H7N9) e não é a H5N1 que vem causando preocupação globalmente.

Em Nova Gales do Sul, a Gripe Aviária de Alta Patogenicidade foi erradicada pela última vez em 2013, na cidade de Young, segundo o comunicado oficial. Nesta semana, o Departamento de Agricultura de Vitória confirmou novos surtos de gripe aviária, aumentando para sete o número de granjas afetadas no Estado.