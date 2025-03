Grimes vence ‘duelo’ com Curry e leva Philadelphia 76ers ao triunfo sobre os Warriors na NBA

O Philadelphia 76ers contou com o brilho de um coadjuvante na noite deste sábado, no Wells Fargo Center, para conquistar uma improvável vitória de 126 a 119 diante do Golden State Warriors, pela temporada regular da NBA. Enquanto todas as atenções estavam voltadas para Stephen Curry, foi Quentim Grimes quem roubou a cena ao assinalar 44 pontos no confronto (a maior marca de sua carreira)

Em meio à notícia bombástica do afastamento de Joel Embiid por contusão para o restante da temporada, a franquia da Filadélfia reagiu em grande estilo. Nesta, que foi a maior atuação de sua carreira, Grimes desequilibrou.

O armador acertou 18 dos 24 arremessos que tentou, pegou seis rebotes e ainda conseguiu três roubos de bola. Só no terceiro quarto, ele anotou 18 pontos e converteu seis dos oito lances livres a que teve direito.

A equipe, que vinha de nove derrotas seguidas, chegou ao 11º lugar na Conferência Leste com o triunfo e contabiliza 21 vitórias em 59 partidas. Kelly Oubre Jr. também contribuiu para o resultado ao marcar 20 pontos, enquanto Paul George anotou 17 e pegou ainda oito rebotes.

Pelo lado dos Warriors, Stephen Curry até fez a sua parte. Ele foi o maior pontuador de sua equipe com 29 pontos e tentou organizar o time com as 13 assistências que deu para os companheiros.

Com Jimmy Butler machucado, o brasileiro Gui Santos ganhou minutos em quadra e não decepcionou. Ele marcou 14 pontos, pegou quatro rebotes e deu duas assistências. Na classificação, o Golden State Warriors figura na sétima posição do lado Oeste.

Na rodada, que contou com mais cinco partidas, o Sacramento Kings teve de superar a saída de Domantas Sabonis ainda no início do duelo para vencer o Houston Rockets por 113 a 103, em jogo realizado no Toyota Center.

O pivô lituano deixou a quadra no primeiro minuto de confronto por causa de dores no tendão e não retornou. Coube a DeMar DeRozan, maior pontuador da equipe (21), e Zach LaVine (20), comandar o time rumo à vitória.

Com 30 pontos e dez rebotes, Alperen Sengun foi o destaque dos anfitriões. Apesar de contar com o apoio da torcida, os Rockets oscilaram no final e não resistiram ao melhor ataque do adversário.

Na tabela, a franquia de Houston aparece em quinto no Oeste mesmo após a derrota em casa. Já a equipe de Sacramento figura na oitava colocação da mesma conferência e busca uma reação para entrar na zona de classificação.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Charlotte Hornets 100 x 113 Washington Wizards

Detroit Pistons 115 x 94 Brooklyn Nets

Houston Rockets 103 x 113 Sacramento Kings

Memphis Grizzlies 128 x 130 San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers 126 x 119 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 117 x 132 Milwaukee Bucks

Acompanhe os resultados deste domingo:

Boston Celtics x Denver Nuggets

Cleveland Cavaliers x Portland Trail Blazers

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Miami Heat x New York Knicks

Orlando Magic x Toronto Raptors

San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder

Utah Jazz x New Orleans Pelicans

Phoenix Suns x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers