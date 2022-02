Grifes do mercado hoteleiro se reinventam e ampliam negócios

Um dos maiores representantes da categoria de hospedagem Premium, o Hotel Emiliano entrou para o mercado de incorporação e vai apostar também no ramo residencial. O primeiro projeto sai em parceria com a You, Inc, e vai se chamar V3rso, que nasce híbrido –residencial e hotel. O nome que faz alusão ao tão esperado metaverso (que é o ambiente virtual onde a realidade pode ser projetada) pretende atrair pessoas conectadas, afeitas à inteligência artificial.

Antes do Emiliano, outra grife da hotelaria de luxo, o Fasano, também mergulhou no mercado residencial, em 2019, quando lançou parceria como a JHSF, construtora do Shopping Cidade Jardim. Daí surgiu o Fasano Cidade Jardim, com apartamentos de 200 m2 e 700 m2, e projeto arquitetônico do badalado escritório butique de arquitetura Tryptique.

O projeto do Emiliano é diferente. Está voltado às pessoas que moram sozinhas e que tem um estilo mais prático de vida. O primeiro prédio, lançado em São Paulo, terá 250 apartamentos, sendo 40 residenciais, 60 do pool hoteleiro e o restante para vendas. As unidades tem área a partir de 28 m2 . “O sistema informatizado de serviço permitiu que reduzíssemos no hotel a equipe operacional em cinco vezes”, diz Gustavo Filgueiras, CEO dos hotéis Emiliano. “É o primeiro Taylor Stay do Brasil, um estilo de hospedagem de luxo inteligente, customizado por meio de plataforma digital.”

No hotel, o check-in e o check-out são feitos pela internet, por exemplo, assim como todo o sistema de controle de ar-condicionado e som. Segundo Filgueiras, a diária deve custar R$ 800, a metade do custa no Hotel Emiliano.

Em uma época que os hotéis foram muito prejudicados com a pandemia, o projeto surge com uma reinvenção. A ocupação do setor em 2021, ficou em 40%. No ano anterior, antes da pandemia, 60%, de acordo com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil.