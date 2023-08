Grife italiana Ferragamo lança coleção inspirada no Renascimento

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2023 - 18:50 Compartilhe

FLORENÇA, 23 AGO (ANSA) – A marca italiana de luxo Ferragamo lançou sua campanha para o Outono Inverno 2023 inspirada no Renascimento.

A “New Renaissance” foi fotografada em colaboração com o complexo das Gallerie degli Uffizi, museu em Florença, que cedeu pinturas renascentistas.

“É uma nova visão que reúne a Ferragamo e Florença e sua extraordinária tradição de arte e inovação”, disse a maison em nota.

“Hoje, em seu Renascimento contemporâneo, Ferragamo colabora com Uffizi para revelar a elegância sofisticada e sensual da coleção Outono Inverno de 2023, associando-a a algumas das obras de arte mais famosas dos séculos 15 e 16, como ambientação natural para as criações de Maximilian Davis”, informou a nota.

Para a Ferragamo, o estilista “contextualiza a alfaiataria refinada, os vestidos impecáveis, tecidos luxuosos, cores e materiais audaciosos, a bolsa Hug e a sandália dourada inspirada no arquivo, nas cenas das pinturas de Bellini, Veronese e Botticelli”.

“A coleção cria um diálogo entre passado e presente em que o espírito do Renascimento e a visão do luxo do século 21 se encontram e se sobrepõem em uma estética harmoniosa”, concluiu a empresa.

Maximiliano Davis destacou que “o Renascimento é radicado em Florença”: “E Florença é radicada na Ferragamo. Nessa nova era da maison, foi natural conhecer a cidade símbolo renascentista, como nossa casa espiritual, atingindo seu talento artístico para contar a estética da nova coleção”. (ANSA).

