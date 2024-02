Griezmann torce o tornozelo e vira problema para jogos decisivos do Atlético de Madrid

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/02/2024 - 13:52 Para compartilhar:

O Atlético de Madrid voltou de Milão com alguns problemas. Além da derrota por 1 a 0 para a Internazionale no jogo de ida das oitavas da Liga dos Campeões, seu artilheiro Griezmann sofreu um entorse no tornozelo e vira desfalque para os próximos jogos decisivos.

O atacante francês deixou o campo no Giuseppe Meazza aos 33 minutos do segundo tempo após acusar a lesão. Nesta quarta-feira, após exames médicos, não foi diagnosticada uma lesão grave, mas o goleador terá de se ausentar de algumas partidas importantes.

“Antoine Griezmann sofreu uma entorse moderada no tornozelo, segundo relatório oferecido pelos serviços médicos do clube, e precisou deixar o campo de jogo na reta final da partida contra o Inter, nesta terça-feira. O camisa 7 vermelho e branco permanece pendente de evolução”, informou o clube, evitando definir a data do retorno.

Na Espanha, já estipulam que perderá ao menos duas semanas de jogos. Além do compromisso com o lanterna Almería, no Espanhol, sábado, o artilheiro não visitará o Athletico de Bilbao, dia 19, em duelo de volta das semifinais da Copa do Rei, no qual o time terá de reverter desvantagem de 1 a 0 sobre no Wanda Metropolitano.

Os médicos do Atlético de Madrid correm contra o tempo para deixá-lo apto para a volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, dia 13 de março, na Espanha, em jogo no qual os comandados de Diego Simeone também terão de buscar uma reviravolta na série após levar 1 a 0 na Itália.

