Griezmann supera argentino Messi e bate recorde histórico no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid não conquistou o resultado que esperava no jogo deste sábado, contra o Espanyol, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol de 2024-25 mas, para Antoine Griezmann, representou um momento histórico. O francês é, agora, o jogador estrangeiro com mais aparições na história da competição, superando recorde que pertencia a ninguém menos que Lionel Messi.

O atacante soma 521 compromissos no torneio, sendo 306 por seu atual clube, 141 pela Real Sociedad, time que o revelou, e 74 pelo Barcelona, onde teve uma rápida passagem. O craque da seleção argentina e ídolo da equipe blaugrana tem 520 e atualmente joga na MLS, o Campeonato Americano, ou seja, o francês tem chances de estender ainda mais sua liderança durante a temporada.

Além de ser o estrangeiro com mais presenças no Espanhol, Griezmann é também o sétimo que mais entrou em campo pelo Atlético de Madrid (em todas as competições), superando nomes como Fernando Torres, Gabi, Filipe Luís e Diego Godín. Com 432 partidas e contrato até junho de 2026, pode ultrapassar Ángel Correa, que tem 460, no quarto lugar, se mantiver a média de mais de 40 jogos por temporada.

ALÉM DE MARCA SUPERIOR À DE MESSI NA ESPANHA, GRIEZMANN TAMBÉM É ÍDOLO NA FRANÇA

Apesar de ter ser profissionalizado na Real Sociedad em 2009-10, Griezmann estourou no futebol no clube colchonero e pelas atuações pela França. Ele foi o artilheiro da seleção vice-campeã da Eurocopa de 2016, titular em todas as partidas no título da Copa do Mundo de 2018, bem como o vice-artilheiro daquela edição, e parte do 11 inicial em seis dos sete jogos no vice mundial em 2022.

Pelo Atlético de Madrid, marcou 197 vezes e deu 85 assistências nos 432 jogos disputados, totalizando 282 participações para gol – em mais da metade das partidas. Na temporada de 2024-25, são 16 gols e sete assistências em 43 jogos.

Com o empate contra o Espanyol, o clube estacionou nos 57 pontos, em terceiro lugar, e agora está a seis de Barcelona e Real Madrid. A equipe comandada por Diego Simeone praticamente deu adeus à disputa do título e, agora, a última chance de ser campeão na temporada será no Mundial de Clubes, disputado em junho.