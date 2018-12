Griezmann faz 2, Atlético de Madrid bate Valladolid e se iguala ao Barça na ponta

Graças a dois gols marcados pelo atacante francês Antoine Griezmann, sendo o último deles aos 35 minutos do segundo tempo, o Atlético de Madrid venceu o Valladolid por 3 a 2, neste sábado, fora de casa, e se igualou ao Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol, com 31 pontos.

O Barça, porém, está em vantagem nos critérios de desempate e ainda jogará neste domingo no complemento da 16ª rodada da competição, contra o Levante, também como visitante, com boa chance de voltar a se isolar na ponta da tabela.

Além de marcar dois gols, Griezmann deu assistência para o Atlético abrir o placar do duelo no estádio José Zorrilla, aos 26 minutos do primeiro tempo. O craque foi autor de um passe preciso para o croata Kalinic, que finalizou na saída do goleiro Masip para deixar os visitantes na frente.

Nos acréscimos na etapa inicial, aos 46 minutos, Griezmann ampliou para 2 a 0 em cobrança de pênalti. No segundo tempo, porém, os donos da casa conseguiram uma reação surpreendente. Primeiro descontaram o placar após Fernando Calero completar de cabeça para as redes uma cobrança de escanteio, aos 12 minutos. E já aos 18, em outro tiro de canto, o volante Saúl Ñíguez fez gol contra ao tentar cortar depois de um primeiro desvio do turco Enes Unal, deixando o jogo em 2 a 2.

Aos 35 minutos, entretanto, Griezmann se consagrou como grande nome do jogo ao aproveitar a sobra de uma nova cobrança de escanteio e finalizar cruzado para garantir o 3 a 2. Com o revés em sua casa, o Valladolid estacionou nos 20 pontos e ocupa a 12ª posição.

Em outro confronto já encerrado neste sábado pelo Campeonato Espanhol, o Getafe derrotou a Real Sociedad por 1 a 0, em casa, e foi aos 24 pontos para assumir a quinta posição, encabeçando a zona de classificação para a Liga Europa.

O único gol do jogo foi marcado por Jorge Molina, aos 3 minutos do primeiro tempo, enquanto o atacante brasileiro Willian José passou em branco pelo time visitante, 13º colocado da tabela, com 19 pontos.