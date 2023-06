Griezmann diz que fará pressão para participar dos Jogos de Paris 2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/06/2023 - 14:25 Compartilhe

O atacante francês Antoine Griezman afirmou neste domingo (18) que disputar os Jogos Olímpicos de Paris 2024 é “um sonho”, pelo qual fará “uma pressão extraordinária” para que seu clube, o Atlético de Madrid, o libere para defender os ‘Bleus’ no torneio.

“Não conversei com meu treinador, nem com os dirigentes, mas seria um sonho para mim”, explicou o jogador de 32 anos, na véspera do jogo entre França e Grécia pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.

O torneio olímpico de futebol não faz parte do calendário da Fifa e os clubes não são obrigados a liberar seus jogadores para disputá-lo.

“Se eu for convocado, farei uma pressão extraordinária para jogar”, afirmou Griezmann em entrevista coletiva no Stade de France. “É um sonho, um objetivo. É na França, é representar a França. Os Jogos Olímpicos são algo que todo mundo assiste pela televisão”, ressaltou o jogador.

O futebol masculino dos Jogos Olímpicos é reservado para jogadores Sub-23, mas cada equipe pode contar com três nomes com mais idade na lista de convocados.

O capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, também reafirmou na última quinta-feira que quer participar dos Jogos de Paris: “Sempre disse que era um sonho para mim, mas também disse que não farei pressão, que estarei à disposição do clube, já que não é uma competição da Fifa”.

ama/kn/dr/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias