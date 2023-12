Greve surpresa fecha Eurotúnel, sob Canal da Mancha, às vésperas do Natal

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/12/2023 - 15:49 Para compartilhar:

Uma greve surpresa de funcionários franceses a poucos dias das festas de fim de ano obrigou o fechamento, nesta quinta-feira (21), do túnel ferroviário sob o Canal da Mancha, entre França e Reino Unido, provocando confusão em várias estações ferroviárias da Europa.

O anúncio repentino de cancelamento de todos os trens para o continente partindo da estação St. Pancras, em Londres, causou pânico entre os passageiros.

Segundo uma jornalista da AFP presente no local, os agentes de recepção e segurança da estação – que também pareciam surpresos – tiveram, inclusive, que retirar passageiros que já tinham passado pelos controles de segurança e aguardavam as composições nas plataformas.

A greve provocou “a interrupção total do serviço e o fechamento dos nossos terminais na França e no Reino Unido”, informou a Getlink – administradora do Eurotúnel – em um comunicado.

Como consequência, a Eurostar cancelou 30 trens de passageiros que deviam partir de Paris, Londres e Bruxelas nesta quinta-feira.

A operadora vai reembolsar todos aqueles cujos trens foram cancelados.

Os trens de carga para transportar carros e caminhões sob o túnel de uma margem à outra também ficaram bloqueados em Calais (França) e Folkestone (Reino Unido).

“Esta forte mobilização não é uma surpresa”, declararam os seis sindicatos do Eurotúnel (FO, CGT, Sud-Rail, CFE-CGC, CFDT e SACDC), em um comunicado.

“Há vários meses, todas as organizações sindicais alertaram a direção geral sobre a terrível degradação do ambiente social”, escreveu.

“O bloqueio do túnel sob o Canal da Mancha é inaceitável. Uma solução deve ser encontrada imediatamente”, exigiu o ministro francês dos Transportes, Clément Beaune no X, antigo Twitter.

“Faço um apelo a todos para que assumam a responsabilidade de garantir a circulação e as saídas para as férias em boas condições”, continuou.

– Triplicar a bonificação –

“As organizações sindicais rejeitaram o bônus excepcional de 1.000 euros (5.362 reais, na cotação atual) anunciado pela direção e convocaram uma greve para exigir que seja triplicado”, continuou a nota.

“Para além do dinheiro, há outras coisas e condições de trabalho que não são o que eram”, afirmou à AFP Cathia Capon, coordenadora do terminal de carga do Eurotúnel em Pas de Calais.

Ela e outros funcionários denunciam a degradação das condições de trabalho.

Os inúmeros viajantes que planeavam embarcar para o continente para as festas de fim de ano correram para tentar mudar seu bilhete para o dia seguinte, ou reservar um dos voos ainda disponíveis.

“Íamos para a Disneylândia (perto de Paris) com as crianças. Estamos pensando em pegar o ferry de Dover para Calais, mas precisamos de um carro para isso. É estressante demais. Não se pode improvisar uma viagem de carro com três crianças, é preciso se preparar”, lamentou Sam Boyal, um britânico que ficou na plataforma.





Na Gare du Nord, em Paris, os funcionários da Eurostar anunciaram por megafone que todos os trens seriam cancelados durante o resto do dia.

“Fiz meu passaporte com a intenção de viajar”, explicou Catherine, de 80 anos, visivelmente decepcionada e chateada porque não podia se reunir com seu filho em Londres.

Os viajantes, como em Londres, consultavam seus telefones celulares buscando rotas alternativas.

– Terminal bloqueado –

“Terei que dormir na casa de amigos esta noite, esperando encontrar uma solução”, disse Ed Basham, um britânico de 31 anos que veio visitar sua namorada em Paris.

Outros pensavam em viagens mais ou menos complicadas, como Catherine Leray, que planeja chegar de trem a Calais com sua família, via Lille, e depois pegar um ferry para a Inglaterra.

Na estação de Lille-Europe (norte da França), Santiago Rodríguez, um mexicano de férias com sua família, procurava outra solução para chegar a Londres. “Iremos a Bruxelas. É horrível ter que destruir nossos planos”, disse.

Em Calais, na entrada do terminal francês onde carros e caminhões sobem aos trens para chegar a Folkestone, do outro lado do estreito, longas filas de veículos, de mais de um quilômetro, começavam a se formar.

bur-agu/liu/mab/mb/tt/dd/mvv

GETLINK

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias