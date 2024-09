Greve no transporte público causa transtornos na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

ROMA, 9 SET (ANSA) – Após a greve nacional dos ferroviários, ocorrida no último domingo (8), a Itália foi palco nesta segunda-feira (9) de uma paralisação do transporte público, que afetou os funcionamentos de ônibus, bondes e metrôs.

A ação, promovida pelos principais sindicatos das categorias, aconteceu em diversos municípios do país e em horários diferentes, impactando milhares de pessoas que usam os serviços para trabalhar.

Em Roma, os metrôs A, B/B1 e C e a ferrovia Termini-Centocelli permaneceram fechados ao público, enquanto vários trajetos de ônibus e bonde foram cancelados em razão da paralisação.

Já em Nápoles, no sul, algumas linhas do metrô chegaram a funcionar, mas as atividades de várias outras ficaram suspensas no decorrer da greve.

Em Veneza, o ato afetou mais de 60% dos transportes públicos no setor marítimo, o que causou imprevistos para milhares de turistas e moradores locais.

Os sindicatos responsáveis pela greve celebraram a “elevada” participação, que atingiu por volta de 85%, de acordo com estimativas das entidades.

Os motivos da paralisação são vários, mas principalmente a não renovação de um acordo coletivo nacional, expirado no fim do ano passado. Os trabalhadores também exigem o estabelecimento de relações laborais mais modernas e ajustes salariais. (ANSA).