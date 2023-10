Greve do United Auto Workers ajuda a enfraquecer demanda por aço

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 21:04 Compartilhe

As compras de aço por parte do setor de automóveis dos Estados Unidos começaram a abrandar durante o verão dos Estados Unidos, à medida que a greve do sindicato United Auto Workers (UAW) parecia mais provável, aumentando a pressão sobre os preços do aço que já tinham sido pressionados pela fraqueza nos setores da indústria transformadora e da construção comercial. O preço do mercado spot para chapas de aço bobinadas de referência caiu 40% desde abril.

A demanda por aço da indústria automobilística foi um ponto positivo para a indústria siderúrgica no ano passado. Os volumes de produção de veículos recuperaram dos estrangulamentos da cadeia de abastecimento durante a pandemia da covid-19.

As siderúrgicas têm investido em fábricas novas e existentes, antecipando o aumento da procura de aço proveniente de projetos federais de infraestruturas, fábricas de baterias para veículos elétricos e aumento da produção automóvel.

