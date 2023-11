Greve do Metrô, CPTM e Sabesp encerra no fim do dia, confirma sindicato

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 28/11/2023 - 16:10 Para compartilhar:

Nesta terça-feira, 28, em coletiva de imprensa, o Sintaema (Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente), por meio de seu presidente, José Faggian, confirmou que a greve do Metrô, CPTM e Sabesp vai encerrar às 23:59 de hoje.

A paralisação afeta parcialmente o sistema de transporte coletivo em São Paulo. Com isso, o rodízio de veículos foi suspenso na cidade.

Determinação da Justiça

Vale destacar que o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) decidiu ser contrário à greve anunciada pelos sindicatos e determinou o funcionamento mínimo de 85% do contingente de trabalhadores da CPTM e 80% dos serviços do Metrô para esta terça-feira nos horários de pico.

A medida vale para os períodos das 4h às 10h e 16h às 21h na CPTM e 6h às 9h e das 16h às 18h no Metrô. Já nos outros horários, o magistrado determinou a operação de 65% nos serviços da CPTM e 60% no Metrô.

Em caso de descumprimento, há multas diárias previstas de R$ 600 mil para os sindicatos dos ferroviários e R$ 700 mil para o sindicato dos metroviários.

Motivo da paralização

Durante uma assembleia realizada na noite de quarta-feira, 22, os trabalhadores aprovaram uma paralisação de 24 horas para esta terça.

Ela tem como finalidade demonstrar a insatisfação da categoria sobre os planos e projetos do Governo de São Paulo em privatizar cinco linhas da CPTM e do Metrô.

Além disso, eles buscam uma melhoria na qualidade dos serviços prestados pelo transporte coletivo.

