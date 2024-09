Greve de trabalhadores de terminais de grãos ameaça exportações no Canadá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2024 - 15:19 Para compartilhar:

Ottawa, 25 – Trabalhadores de terminais de grãos na Costa Oeste do Canadá paralisaram suas atividades, ameaçando as exportações de canola, trigo e outras culturas. Membros do Sindicato Local dos Trabalhadores de Grãos “333” entraram em greve na manhã da terça-feira, 24, após o fracasso das negociações com a Vancouver Terminal Elevators’ Association na semana passada. Um aviso de greve de 72 horas foi emitido pelo sindicato no sábado.

A paralisação afeta seis terminais no Porto de Vancouver, cruciais para as exportações de canola, trigo, cevada e outros grãos das pradarias canadenses. O porto alertou sobre atrasos nos navios caso a interrupção nas exportações continue.

A Grain Growers of Canada, que representa mais de 65 mil produtores, disse que a greve vai interromper a chegada de quase 100 mil toneladas de grãos aos terminais diariamente, resultando em uma potencial perda de 35 milhões de dólares canadenses em exportações diárias (cerca de US$ 26 milhões). Os produtores de grãos dependem do Porto de Vancouver para movimentar a maior parte de sua produção. A Grain Growers disse que, no ano passado, os elevadores dos terminais receberam pouco mais da metade de todo o grão produzido no país.

A greve é a mais recente interrupção nas cadeias e no comércio do Canadá. No mês passado, o governo obrigou a Canadian National Railway, a Canadian Pacific Kansas City e o sindicato que representa quase 10 mil trabalhadores ferroviários a aceitar uma arbitragem vinculativa, encerrando a paralisação das operações de transporte de carga no país.

Além disso, agricultores e empresas se preparam para um possível efeito comercial depois que a China lançou investigações sobre algumas importações de produtos agrícolas e químicos do Canadá, em resposta a uma decisão do país de implementar uma sobretaxa de 100% sobre todos os veículos elétricos fabricados na China, e uma sobretaxa de 25% sobre produtos de aço e alumínio do país asiático. Fonte: Dow Jones Newswires