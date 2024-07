Greve de motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo é suspensa

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/07/2024 - 22:52 Para compartilhar:

A greve dos ônibus em São Paulo, que estava marcada para quarta-feira (3), não irá mais acontecer. Ainformação foi dada pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Milton Leite (União), e sindicalistas.

A mudança ocorreu pouco depois das 22h desta terça, após intervenção do parlamentar, que se reuniu em seu gabinete na Câmara com representantes do Sindmotoristas —que representa a categoria— e da SPUrbanuss, o sindicato patronal, para costurar um acordo.

De acordo com o sindicato da categoria, os empregados pedem reajuste de 3,69% pela inflação, mais 5% de aumento real e reposição das perdas salariais ocorridas na pandemia de Covid-19. Na audiência de conciliação no TRT, o SPUrbanuss, que representa as empresas de ônibus, ofereceu um reajuste salarial de 3,6% aos trabalhadores, sem conceder outros aumentos reivindicados pela categoria.

A campanha salarial da categoria já dura três meses e, além do reajuste dos vencimentos, envolve também redução da jornada de trabalho, fim da hora de refeição não remunerada e outras questões do setor.

Apesar do acordo incial, a prefeitura confirmou a suspensão do rodízio para esta quarta-feira (03). Os carros de placa com final 5 e 6 poderão circular das 7h às 10h e das 17h às 20h. Todas as demais restrições continuarão valendo normalmente