Greve de jornalistas do veículo francês JDD completa 28 dias

A greve dos jornalistas do semanário Le Journal du Dimanche (JDD) devido à nomeação do novo diretor, Geoffroy Lejeune, completou 28 dias nesta quinta-feira (20) e ainda não possui previsão de solução.

A greve foi reconduzida durante 24h por 98% dos eleitores, de acordo com um comunicado da declaração da Sociedade de Jornalistas (Union).

É o quarto domingo sem o JDD, uma instituição da French Sunday Press fundada em 1948, com cerca de 140.000 exemplares vendidos semanalmente.

A greve causou a intervenção dos deputados de esquerda do parlamento francês.

Os legisladores de vários grupos apresentaram uma iniciativa para forçar qualquer meio de comunicação que receba auxílio público a reformar seus códigos internos, a fim de ampliar o direito de veto dos jornalistas.

Mas essa proposta, que se junta à apresentada na semana passada por um senador socialista, demanda vários meses de debate.

“Esperamos que nossa situação seja resolvida antes”, declarou um dos porta-vozes deste jornal de domingo, Guillaume Caire, à AFP.

Os jornalistas do JDD recusaram a reunião com Lejeune, diretor da redação do jornal Valeurs Actuelles.

Em uma recente entrevista ao jornal Le Figaro, Arnaud Lagardère garantiu que “esse fantasma da extrema direita que chega em nosso semanário não é real”. Ele é o patrono do grupo Lagardère, que controla o JDD e o Valeurs Actuelles.

A decisão de deixar Lejeune à frente do veterano JDD é puramente econômica, para reviver um jornal cuja difusão caiu 8% no ano passado, insistiu o empresário.

Na França, assim como em muitos outros países, o jornal sofre há anos uma constante queda nas vendas.

No ponto de vista das principais associações de defesa dos jornalistas, o vilão desta situação é o magnata Vincent Bolloré, que está prestes a completar a fusão de seu grande conglomerado Vivendi – precisamente com o grupo Lagardère, que controla o JDD.

Para completar essa fusão, Vivendi deve ceder outras partes de seu império.

Balloré, de 71 anos, é considerado um homem próximo dos católicos tradicionais. Ele é discreto, não aparece muito na mídia, mas suas ambições são bem explícitas.

Para completar a fusão da Vivendi e Lagardère, Bolloré teve que ceder uma de suas filiais, a Editis, assumida por um outro magnata intrigante – o investidor tcheco Daniel Kretinskuy.

