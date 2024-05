Greve de controladores ameaça cancelar 70% dos voos no aeroporto de Paris-Orly durante o fim de semana

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/05/2024 - 15:50 Para compartilhar:

Autoridades aéreas francesas pediram nesta sexta-feira (24) que as empresas de aviação cancelem 70% dos seus voos no aeroporto de Orly, em Paris, no sábado e domingo, após um sindicato de controladores de tráfego aéreo convocar uma greve.

As companhias devem reduzir o seu programa de voos comerciais para ambos os dias “em 70%” neste aeroporto, segundo notas publicadas pela Direção Geral da Aviação Civil (DGAC).

O sindicato dos controladores Unsa-Icsa, segundo mais representativo do setor, convocou uma greve no fim de semana para exigir “números adequados” que, em sua opinião, não foram garantidos por um acordo alcançado em abril entre a DGAC e o principal sindicato, o SNCTA.

A greve em um dos dois aeroportos mais importantes de Paris ocorre dois meses antes do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que ocorrerão de 26 de julho a 11 de agosto, e de 28 de agosto a 8 de setembro, respectivamente.

