Gretchen renovará votos em cerimônia indígena: “nossa ancestralidade”

Em entrevista a Quem, Gretchen e Esdras de Souza, contam que terão renovação de votos de casamento em uma cerimônia indígena.

Esdras contou sobre o motivo de pedir a mão de Gretchen: “Gretchen me pediu em casamento no Sírio de Nazaré, em 2019. Agora, eu estou pedindo ela em casamento com renovação de votos, em um casamento totalmente indígena, na Ilha de Marajó Soure, com a Pajé Zeneida.”

Gretchen foi casada 17 vezes, a cantora ainda assumiu nunca ter vivido tamanha felicidade “Eu posso te dizer que nunca vivi uma vida como a que estou vivendo com o Esdras. Nunca fui tão feliz, tão eu, tão leve, tão plena. Essa coisa de estar mais leve, devo muito ao meu casamento, ao meu marido. O meu relacionamento me fez resgatar a antiga Grecthen dos meus 18 anos, aquela menina que não liga para críticas. Não tem ciúmes exagerados, nem nada, porque nós confiamos muito e respeitamos um ao outro”, disse.

