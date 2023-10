Gretchen reflete sobre envelhecimento e procedimentos estéticos: ‘Gosto quando me olho no espelho’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2023 - 9:34 Compartilhe

Gretchen não esconde a vaidade e, aos 64 anos, é adapta aos procedimentos estéticos. Nas redes sociais, entretanto, alguns internautas costumam criticar a aparência da artista. Por isso, ela aproveitou o domingo, 1°, para desabafar sobre o assunto.

Em um vídeo de calcinha e sutiã, no Instagram, Gretchen afirmou que a idade não a limita de nada. “Fiquei pensando o que eu posso e não posso com 64 anos? Vamos à reflexão: eu posso tudo. Concorda comigo?”, começou a cantora.

“Eu não dependo de ninguém pra sobreviver. Eu estudei e fiz a minha faculdade. Eu falo 3 idiomas. Eu criei todos os meus filhos. Agora estou sendo avó e resolvi fazer procedimentos estéticos, lógico. Porque quando me olho no espelho, gosto de me ver assim”, desabafou.

A cantora disse entender que envelheceu, entretanto, pontua que está “envelhecendo com saúde”. “Com uma beleza física, quer vocês gostem ou não, mas, pra mim, agradável. Quando eu me olho no espelho, eu gosto. Quando me olho no vídeo, eu gosto”, reforçou Gretchen.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

