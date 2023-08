Gretchen rebate críticas sobre seu novo visual: ‘Eu pedi esse tom’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/08/2023 - 9:52 Compartilhe

Gretchen renovou o visual no sábado, 26, e mostrou o novo cabelo no Instagram. Na ocasião, a cantora explicou a novidade foi feita especialmente para a gravação de um novo clipe. No entanto, o público não gostou do resultado e passou a insultar a aparência da artista e criticar o profissionalismo de sua cabeleireira.

Irritada, Gretchen aproveitou esta terça-feira, 29, para rebater os ataques, garantindo que teve o resultado que pediu. “Teve um monte de cabeleireiro que entrou em contato comigo dizendo: ‘Deixa eu fazer seu cabelo, sua cabeleireira não acertou no tom’. Não, gente, ela não decidiu. Ela simplesmente colocou o que eu pedi”, começou.

“Eu pedi esse tom, eu pedi esse mesclado com preto, eu pedi essa franja. Eu acho feio cabeleireiros profissionais virem querem falar do trabalho da minha profissional para mostrarem o seu trabalho”, desabafou.

A artista disse achar importante esperar as coisas acontecerem antes de julgar o outro. “Sábado eu coloquei esse cabelo e todo mundo falou que está ‘feio’, que está ‘horroroso’. Aliás, estou recebendo mensagem até agora. ‘Nossa, ela já é feia, com esse cabelo ficou mais ainda’. Você acha que eu estou preocupada com esse comentário?”, refletiu Gretchen.

Ainda, defendeu a importância do serviço de cabeleireiros que trabalham com mega hair. “Gente, esses cabeleireiros trazem a autoestima da pessoa de volta. Quando a gente muda o visual, a gente muda, principalmente, para melhorar a autoestima. E essas pessoas que têm alopecia, câncer e que perdem seus cabelos precisam de um trabalho como esse da Karol e de muitos cabeleireiros do Brasil, que colocam a autoestima da pessoa de volta. Então antes de julgar, vamos pensar que existem pessoas que precisam desse tipo de trabalho”, finalizou a cantora.

