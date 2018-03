Gretchen mostra detalhes do vestido e botas que usou no show de Katy Perry

A cantora Gretchen fez sua aguardada participação no show de Katy Perry em São Paulo, que aconteceu no último sábado, dia 17. Apesar de breve, chamou a atenção nas redes sociais e logo surgiram vários vídeos registrando o momento.

No Instagram, Gretchen mostrou detalhes do vestido e das botas que usou na apresentação, que contam com o nome da música “Swish, Swish”, da qual participou, além de agradecer Katy Perry pelo momento. “Essa alegria estampada no meu rosto é resultado de toda uma jornada de esforço, sacrifícios, luta, determinação, erros, acertos, sorrisos, solidão, lágrimas e muita força de vontade. Obrigada Deus”, escreveu a cantora brasileira na rede social.