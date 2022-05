Gretchen ironiza críticas por pelos visíveis no peitoral: ‘Sensuais’

Recentemente, Gretchen recebeu críticas de seus internautas após aparecer com pelos no peitoral. Nesse sentido, a cantora resolveu ironizar os comentários e gravou um vídeo mostrando a região do corpo ao som do hit do momento “Acorda Pedrinho”.

“Já que os meus pelos são o assunto do momento, aí vai um close deles para vocês. Chora nesses pelos sensuais”, disse a cantora, de 62 anos, na legenda da imagem do seu peitoral.





Entenda o caso

Em um vídeo no Tik Tok, nesta terça-feira (31), a cantora recebeu alguns comentários por conta de seus pelos visíveis na região do colo.

“O que essa bonita está tomando pra nascer pelo assim no peito?”, questionou o internauta.

“Com um corpo desse nesta idade, é claro que tem hormônio gente”, opinou outro.

“Parece um kiwi”, disse um terceiro.