Gretchen faz tratamento capilar após perder fios por causa de corte químico: ‘Vai ficar maravilhoso’

A cantora Gretchen, 64 anos, mostrou, no final de semana, em seu perfil no Instagram, como está o processo de revitalização do seu cabelo após um corte químico. A veterana esteve em um salão no Rio de Janeiro e, antes de mudar o visual, exibiu como está o crescimento dos fios naturais após alguns meses de tratamento.

“Hoje estou fazendo manutenção no Rio de Janeiro. Daqui a pouco vocês vão ver esse cabelinho pronto, vai ser maravilhoso”, disse a rainha do rebolado.

“Agora estou fazendo tratamento para a queda de cabelo e vocês vão ver como vai ficar simplesmente maravilhoso”, completou ela.

A profissional que cuida das madeixas de Gretchen ainda explicou que está fazendo um acabamento e iria colocar um franjão na famosa, que também sofre de alopecia, doença que causa a perda de cabelo em pontos específicos, o que agravou ainda mais a perda dos fios.