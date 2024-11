Gretchen detona Van Damme ao relembrar encontro com o ator: ‘O mais arrogante que conheci’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/11/2024 - 17:04 Para compartilhar:

Gretchen, 65 anos, não poupou críticas a Jean-Claude Van Damme, 64, ao relembrar encontro com o astro de Hollywood. Durante sua participação no último “Sabadou”, 16, com Virginia Fonseca (SBT), a Rainha do Rebolado contou que ele foi o artista mais arrogante que já conheceu.

A cantora relembrou quando conheceu o artista, no palco do “Domingo Legal” (SBT), em 2001, e os dois dançaram juntos ao som de “Conga la Conga”, hit de Gretchen dos anos 1980.

“Van Damme é o artista mais arrogante que conheci”, disparou ela, ao comentar sobre aquela ocasião.

Segundo a cantora, quando está fora das câmeras, o ator não fez questão de interagir com ela.

“Teve toda aquela cena e quando entrou o intervalo fingiu que nunca tinha me visto. Muito arrogante, nem um pingo simpático”, revelou.