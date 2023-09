Gretchen desabafa sobre suas separações ao prestar solidariedade a Luísa Sonza: ‘90% foi por traição’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/09/2023 - 19:08 Compartilhe

A cantora Gretchen, de 64 anos, resolveu fazer um desabafo, na tarde deste domingo, 24, ao prestar apoio a Luísa Sonza, que expôs a traição de Chico Moedas.

Em um vídeo publicado no Feed de seu Instagram, a artista fez diversas revelações sobre a sua vida amorosa.

“Boa semana. Que minha vivência possa te ajudar de alguma forma. Que a minha experiência de vida seja um pouco de alento no seu sofrimento. E o meu levantar de fênix te incentive a recomeçar”, escreveu a artista na legenda da publicação.

No vídeo, Gretchen destacou que sempre foi criticada por casar algumas vezes e aproveitou para explicar o motivo.

“Todas as vezes que tive que me separar, 90% das vezes foi por traição. Nunca me pronunciei porque eu não tinha como. Na minha época não tinha rede social, não tinha como me defender”, disse.

A cantora aproveitou ainda para defender Luísa Sonza.

“Se hoje, tantos anos depois, uma menina de 20 e poucos anos como a Luísa Sonza, vem falar de uma traição, e ainda é julgada, ainda dizem que pode ser culpa dela, que ela foi se expor, imagina isso há 20, 30 e 40 anos atrás, quando aconteceu comigo. Porque 90% das vezes foi por traição. E as outras vezes por violência doméstica. Tudo o que aconteceu com a Luísa, aconteceu comigo”, revelou a mãe de Thammy Miranda.

No vídeo, a rainha do rebolado falou, ainda, como era a relação com o português com quem era casada em 2020, Carlos, falecido aos 60 anos, em maio deste ano.

“Quando todo mundo amava meu último ex-marido, todo mundo falava: ‘Ah, mas ele era maravilhoso!’. Mas você sabe? Você convivia com ele? Você sabe como ele era dentro de casa? Se eu fosse mostrar de verdade tudo o que passei nos sete anos que fui casada com ele, ele não seria o português mais amado do Brasil, como escreviam. Eu tinha muita vontade de contar para vocês. Vivi os últimos anos muito infeliz, vocês não fazem ideia”, desabafou ela.

