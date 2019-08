Gretchen ‘cutuca’ Luana Piovani ao desejar parabéns a Pedro Scooby

O surfista Pedro Scooby comemora 31 anos neste sábado (10) e recebeu uma homenagem da namorada, a cantora Anitta, em uma publicação no Instagram. Mas quem roubou a cena foi Gretchen que resolveu cutucar a atriz Luana Piovani, ex de Scooby, nos comentários.

“Parabéns, amigaaaa. Seja feliz. E nem se incomode com certas pessoas mortas de raiva pq perderam o Pedro. Te amo, seja feliz. Vc e ele merecem”, escreveu Gretchen.

O término de casamento de Piovani e Scooby segue dando muito o que falar nas redes sociais até os dias de hoje. A atriz, que mora em Portugal com os filhos do casal, quase sempre ganha as manchetes de notícias por viver trocando farpas tanto com o ex como com a cantora Anitta.

Confira: