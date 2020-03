Gretchen acredita que teve coronavírus: “Acho que já peguei esse negócio”

Ao participar de uma live com o apresentador Fábio Porchat no Instagram, a cantora Gretchen contou que acredita já ter contraído o novo coronavírus. Isolada em Belém, no Pará, com o saxofonista Esdras de Souza, seu novo namorado, a eterna rainha do bumbum disse que não está com medo da doença.

“Não estou com medo. Eu já peguei esse negócio. Acho que já peguei. Acho que vim com ele da França, cheguei dia 22 de janeiro. No dia 23, tive que fazer uma campanha em Recife, sobre violência contra a mulher. Meu saxofonista foi gravar o sax desta campanha. No dia seguinte, ele começou a ficar com febre, falta de ar e muita tosse. Ele passou 15 dias assim. Depois, eu voltei para São Paulo e tive sintomas muito parecidos. Fiquei com a garganta horrível, o corpo dolorido, febre. Como eu tive malária, é uma sensação bem parecida. Tive malária quando trabalhei nos garimpos”, contou Gretchen.

A artista continuou o relato falando de seu amado. “Ele teve muito mais pesado que eu. Tenho praticamente certeza de que tive isso. Teve momentos que achei que ia ter que internar. No fim, como não se sabia disso, eu fui me cuidando como gripe. Ele também. Ele demorou muito tempo para ficar bem e teve recaídas. Então, eu acho que nós tivemos”, completou ela.

Se mostrando muito tranquila, Gretchen disse que consultou médicos para saber se ela teria chance de contrair o vírus caso já tenha sido diagnosticada antes. “Ninguém me respondeu. Não sei se eu pegaria de novo. Eu tomo muitas vitaminas (…) sou grupo de risco, mas não sou. Sou idosa mas me cuido (risos)”, brincou a cantora.