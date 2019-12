Greta Thunberg reúne multidão em Turim, na Itália

TURIM, 13 DEZ (ANSA) – A jovem ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos de idade, participou nesta sexta-feira (13) de um protesto contra as mudanças climáticas em Turim, na Itália, que reuniu cerca de cinco mil pessoas. Eleita nesta semana “Personalidade do Ano” pela revista Time e alvo de ataques por parte dos presidentes Jair Bolsonaro, do Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, Greta foi recebida por uma faixa de “bem-vinda” em Turim, onde chegou usando um carro elétrico da Tesla.

A manifestação do movimento de jovens e estudantes Friday For Future ocorreu pela tarde, na Piazza Castello, e contou com a presença da prefeita de Turim, Chiara Appendino, do Movimento 5 Estrelas (M5S).

“Devemos continuar defendendo o planeta. Não há opção”, exultou a jovem ativista, que ficou conhecida em 2018 por ter faltado em suas aulas no colégio para protestar diante do Parlamento da Suécia. “Turim é uma cidade estupenda, estou muito feliz de estar aqui, apesar de eu não ter tido muito tempo para visita-la”, disse a ativista, que fez a parada em Turim como parte de seu trajeto de volta para casa, após participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP25, em Madri, na Espanha.

“Depois de Turim, irei para casa, com algumas paradas durante o percurso. Tirarei um pouco de férias, porque não posso seguir adiante sem descanso. Mas não preciso de muito para estar novamente pronta e repousada”, contou a jovem. (ANSA)