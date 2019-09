Greta Thunberg lidera manifestação enorme pelo clima em Montreal

A sueca Greta Thunberg voltou a pedir nesta sexta-feira (27), em Montreal, ao primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e a outros líderes mundiais que façam mais pelo meio ambiente, antes de liderar um novo protesto do movimento “greve mundial pelo clima”.

Em meio a uma atmosfera festiva, a enorme passeata começou no início da tarde, no centro da capital de Quebec. O primeiro-ministro também acompanhou o evento misturado na multidão.

“Somos pelo menos 500 mil”, disse a ativista de 16 anos para os participantes. “Vocês podem se orgulhar de vocês!”

Thunberg estimou que “milhões” de pessoas se reuniram em todo o mundo nesta sexta-feira para exigir ações efetivas para conter o aquecimento global. “Continuaremos a fazê-lo até que eles nos escutem”, alertou sob os aplausos.

“Por que estudar em um mundo sem futuro?”, indicava um cartaz levado por um dos manifestantes citando a greve escolar iniciada por Thunberg.

A polícia não forneceu um número oficial de participantes.

A jovem que lidera a luta global contra a inação frente ao aquecimento do planeta considerou que, como a maioria dos dirigentes políticos, o primeiro-ministro canadense “não fez o suficiente” pelo meio ambiente, ao ser consultada a respeito durante uma breve coletiva de imprensa antes da manifestação.

No entanto, diante da pergunta, enfatizou que preferia não “apontar indivíduos, mas se concentrar em uma visão coletiva”.

“Minha mensagem para os políticos de todo o mundo é a mesma: escutem e ajam em função do que diz a Ciência”, exortou a ativista de 16 anos.

Recém-chegada de Nova York, onde discursou na cúpula do clima na ONU, Thunberg se reuniu com Trudeau nas primeiras horas da manhã.

– Trudeau criticado –

Poucos dias depois de disparar um contundente “Como se atrevem?” a dezenas de chefes de Estado e governo nas Nações Unidas, Thunberg vai liderar nesta sexta uma manifestação que deve ser uma das mais importantes da história do Canadá.

Em plena campanha para sua reeleição nas legislativas, Trudeau pretende se somar ao protesto.

A líder canadense dos verdes, Elizabeth May, muito criticada pela gestão governamental do meio ambiente, também participará do ato, enquanto o principal adversário de Trudeau, o conservador Andrew Scheer, recusou o convite e indicou um deputado local para comparecer em seu nome.

Trudeau corre o risco de ser interpelado pelos manifestantes com relação a suas políticas ambientais, em especial sua decisão de nacionalizar o oleoduto Trans Mountain, que leva petróleo de Alberta até a costa da Colúmbia Britânica, provocou o repúdio de grupos ambientalistas e algumas comunidades aborígenes.

Em parte graças ao “efeito Greta”, os organizadores esperam mais de 400.000 pessoas nas ruas de Montreal. Outras manifestações estão previstas também nas principais cidades do Canadá.

Espera-se que Thunberg discurse no meio da tarde em frente à Organização de Aviação Civil Internacional (OACI, na sigla em inglês), uma entidade da ONU com sede em pleno centro da cidade.

Por mera coincidência, os dirigentes da entidade, frequentemente criticados pelo ativismo ambiental por sua contribuição às emissões mundiais de carbono, estão reunidos em Montreal desde a terça-feira e até a próxima sexta por ocasião de sua reunião trienal.

Reduzir a pegada de carbono do setor aéreo é um dos temas centrais desta reunião.

Na sexta-feira passada, mais de quatro milhões de pessoas, sobretudo jovens, se manifestaram em todo o mundo para celebrar um novo “Friday for Future”, a ação de protesto iniciada há um ano pela jovem sueca.

Uma semana depois, a mobilização global começou em frente ao Parlamento da Nova Zelândia com mais de 40.000 participantes, e se seguiu com uma demonstração contundente na Itália, onde, segundo os organizadores, um milhão de pessoas marchou em diferentes cidades do país.