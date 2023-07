Greta Thunberg é multada por desobedecer polícia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/07/2023 - 8:42 Compartilhe

MALMO, 24 JUL (ANSA) – A ativista sueca Greta Thunberg, de 20 anos, foi condenada na sexta-feira, 24, a pagar uma multa por desobedecer a polícia durante um protesto contra a crise climática.

O valor estipulado por um tribunal de Malmo, no sul da Suécia, é de 1,5 mil coroas suecas (cerca de R$ 690), além de mil coroas adicionais (R$ 460) para um fundo para vítimas de crimes.

O processo diz respeito a uma manifestação no mês passado no porto de Malmo, quando ativistas pelo clima, incluindo Greta, bloquearam o tráfego para criticar o uso de combustíveis fósseis e se negaram a obedecer a ordem da polícia para deixar o local.

No julgamento, a jovem ambientalista confirmou que ignorou a determinação das forças de segurança, mas negou que tenha cometido qualquer crime. Segundo Greta, ela foi forçada a agir dessa maneira por conta da crise climática.

A ativista ficou famosa no mundo inteiro em 2018, ao faltar no colégio às sextas-feiras para cobrar ações pelo clima diante do Parlamento da Suécia, em Estocolmo.

Desde então, Greta fez centenas de greves no último dia útil da semana e deu início a um movimento global juvenil em defesa do meio ambiente, chamado Fridays for Future (Sextas-Feiras pelo Futuro). (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias