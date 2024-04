Greta Thunberg é detida em protesto na Holanda

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 06/04/2024 - 13:31 Para compartilhar:

Ativista ambiental protestava contra subsídios aos combustíveis fósseis, bloqueando um acesso principal a uma autoestrada em Haia, mesmo sob alerta da polícia. "Devemos fazer tudo para evitar essa crise", disse a sueca.A ativista climática sueca Greta Thunberg foi detida neste sábado (06/04) em Haia, na Holanda, quando participava de uma manifestação contra os subsídios aos combustíveis fósseis.

Greta estava entre as várias centenas de pessoas que partiram do centro de Haia em direção a um campo perto da autoestrada A12, que leva ao Parlamento, e que tem sido palco de diversas ações organizadas pelo grupo ambientalista Extinction Rebellion (XR).

Ativistas do grupo já bloquearam a rodovia mais de 30 vezes para protestar contra os subsídios. Dezenas de policiais fecharam o acesso dos manifestantes à autoestrada, alertando que "poderia ser usada a violência" caso os ativistas tentassem chegar à A12.

No entanto, alguns manifestantes, incluindo Greta, encontraram um acesso alternativo e conseguiram bloquear uma estrada principal perto da autoestrada. Os manifestantes sentaram na pista e gritaram frases como: "Somos imparáveis, outro mundo é possível".

"É importante manifestarmo-nos hoje porque vivemos num estado de emergência planetária", disse Greta antes de ser detida com outros manifestantes. "Devemos fazer tudo para evitar essa crise e salvar vidas humanas", acrescentou.

Questionada se estava preocupada em ser presa, ela respondeu: "por que deveria estar?"

Outras detenções

Em fevereiro, Thunberg, de 21 anos, foi absolvida por um tribunal de Londres depois de se recusar a seguir uma ordem policial para abandonar um protesto que bloqueava a entrada de uma importante conferência da indústria do petróleo e do gás.

Em janeiro de 2023, ela foi detida com outros ativistas durante protestos contra a demolição do vilarejo de Lützerath, que será destruído para a expansão de uma mina de carvão a céu aberto . Em março do ano passado, ela foi brevemente detida pela polícia norueguesa durante um protesto em Oslo contra parques eólicos instalados em território que pertence ao povo originário Sami, nativo do Ártico. Greta também já foi multada várias vezes na Suécia e no Reino Unido por desobediência civil relacionada com protestos.

O Extinction Rebellion disse que continuará realizando protestos até que o governo holandês pare de usar fundos públicos para subsidiar a indústria de petróleo e gás.

"Enquanto isso, a crise ecológica continua a aumentar e o gabinete cessante do país finge que temos todo o tempo do mundo", escreveu o grupo no X (antigo Twitter).

O protesto deste sábado fez parte de um plano para exercer pressão sobre o governo holandês antes de um debate sobre os subsídios aos combustíveis fósseis planejado para junho.

le (AFP, Lusa ots)