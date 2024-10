Greta lidera manifestação na Itália em prol da Palestina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

MILÃO, 11 OUT (ANSA) – A ativista Greta Thunberg participou de uma manifestação nesta sexta-feira (11) em Milão, na Itália, com a ONG fundada por ela, Fridays For Future. O grupo formado por jovens que defendem a justiça climática também protestou “pelo fim do genocídio” em Gaza.

A sueca, que usou um lenço árabe keffiyeh durante a passeata, foi seguida por milhares de estudantes que realizaram diversos tipos de ações, dentre elas, um míssil de papel colocado em frente ao Museu da Ciência e da Tecnologia Leonardo Da Vinci, que de acordo com os manifestantes, “ajudou no financiamento para bombardear” o enclave palestino.

“Se como ativista do clima não se luta também pela libertação da Palestina e pelo fim do colonialismo e da opressão no mundo todo, então, não posso me definir como ativista do clima”, afirmou Thunberg aos participantes.

Ainda segundo a líder do movimento, “sair da zona de conforto e pedir pelo fim deste genocídio [na Faixa de Gaza] é uma questão básica humanitária. Ninguém é livre até que todos sejam”, concluiu a sueca.

Dados do Ministério da Saúde da Gaza, órgão controlado pelo Hamas, revelam que a guerra iniciada há um ano entre o grupo fundamentalista islâmico e Israel matou mais de 42 mil palestinos e feriu quase 100 mil. (ANSA).