Greta Gerwig, diretora de ‘Barbie’, presidirá o júri do Festival de Cannes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/12/2023 - 8:51 Para compartilhar:

O Festival de Cinema de Cannes anunciou nesta quinta-feira (14) que Greta Gerwig, diretora do sucesso de bilheteria “Barbie”, presidirá o júri da 77ª edição do evento, em maio de 2024.

A diretora de 40 anos, que também é atriz e roteirista, será a sucessora do sueco Ruben Ostlund, que presidiu o júri que concedeu a Palma de Ouro de 2023 ao drama “Anatomia de uma Queda”.

Ela será a primeira cineasta americana a comandar o júri, informou o festival em um comunicado.

A presença de Gerwig deve rejuvenescer Cannes, que não tem uma pessoa tão jovem na presidência do júri desde 1966, quando a atriz italiana Sophia Loren, então com 31 anos, foi o principal nome.

Também será a primeira mulher à frente do festival desde a australiana Cate Blanchet. Ela presidiu em 2018 o júri do festival de grande prestígio, que tradicionalmente tem uma representação masculina excessiva, com algumas exceções, como a diretora neozelandesa Jane Campion ou a atriz francesa Isabelle Huppert.

“Eu amo filmes. Amo fazê-los, amo assisti-los, amo falar sobre eles”, afirmou Gerwig em um comunicado divulgado após o anúncio de sua designação. “Como cinéfila, Cannes sempre representou, para mim, o ápice do que pode ser a linguagem universal do cinema”, acrescentou.

Além de “Barbie”, uma sátira feminista sobre a famosa marca de bonecas, Gerwig dirigiu “Lady Bird” (2017) e “Adoráveis Mulheres” (2019).

Atualmente, ela trabalha em uma adaptação de “As Crônicas de Nárnia” para a Netflix.

– Antes do Oscar –

A organização do Festival de Cannes descreveu a cineasta, que também atuou em mais de 20 filmes, como uma heroína dos tempos modernos que sacudiu o “status quo”.

“Esta é uma escolha óbvia, já que Greta Gerwig encarna de maneira audaciosa a renovação do cinema mundial”, afirmaram a diretora de Cannes, Iris Knobloch, e o delegado do festival, Thierry Fremaux.

“Além da Sétima Arte, ela também é a representante de um período que está quebrando barreiras e misturando gêneros, elevando assim os valores da inteligência e do humanismo”, acrescentaram.

Com o anúncio da cineasta como presidente do júri, o maior festival de cinema do mundo rouba o protagonismo de seu rival mais jovem, o Festival de Berlim, que acontecerá em fevereiro.

O evento na capital alemã anunciou na segunda-feira a presidente do júri, a atriz mexicano-queniana Lupita Nyong’o, também de 40 anos, a primeira pessoa negra designada para o cargo.

O anúncio de Cannes deixa Greta Gerwig sob os holofotes, antes mesmo da corrida pelo Oscar, que teve a cerimônia adiada para 10 de março pela greve histórica de seis meses que paralisou a indústria de Hollywood.

“Barbie”, protagonizada por Margot Robbie e Ryan Gosling, foi o filme que recebeu mais indicações, nove, ao Globo de Ouro.

Com a escolha de Gerwig, Cannes também demonstra seus vínculos cada vez mais fortes com a poderosa indústria cinematográfica americana.





O festival ainda não anunciou os demais integrantes do júri da edição 2024, nem os filmes da mostra oficial.

fbe/may/tmt/sn/cwl/mas/ag/fp/tt

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias