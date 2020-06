Grendene suspende atividade em fábrica de Sobral (CE) até dia 14

A Grendene suspendeu atividades na unidade de Sobral, Ceará, nesta semana por atendimento ao Decreto Municipal nº 2.444, de 6 de junho. A suspensão vai desta segunda-feira, dia 8, até 14 de junho, com previsão de retorno dia 15, segundo fato relevante divulgado pela empresa. Neste período, os funcionários estarão dispensados do trabalho “utilizando o banco de horas, retornando ao trabalho em 15 de junho 2020 de forma parcial, com redução da jornada e salário em 70%, conforme previsto pela Medida Provisória 936/2020 e pelo Acordo firmado com os Sindicatos dos Empregados de Sobral”, informa a companhia.

