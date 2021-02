Grêmio x Santos, Corinthians x Ceará… saiba onde assistir aos jogos da quarta-feira Nesta quarta, cinco partidas abrem a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, confrontos válidos por campeonatos europeus também agitam o dia de futebol

Nesta quarta-feira (3), Grêmio e Santos abrem a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Além desse duelo, outras quatro partidas do Brasileiro também acontecem no dia: RB Bragantino x Atlético-Go, Bahia x Fluminense, Corinthians x Ceará e Goiás x Atlético-MG.

Já no futebol europeu, a rola bola para exibições da Copa do Rei, Copa da Itália, Premier League e muito mais.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

15h – Fulham x Leicester

Premier League

Onde assistir: ESPN Brasil

15h – Levante x Villarreal

Copa do Rei

Onde assistir: Fox Sports

16h – Grêmio x Santos

Brasileirão

Onde assistir: Premiere

16h30 – Leeds x Everton

Premier League

Onde assistir: ESPN 2

16h45 – Napoli x Atalanta

Copa da Itália

Onde assistir: DAZN

17h – Granada x Barcelona

Copa do Rei

Onde assistir: ESPN Brasil

19h15 – Red Bull Bragantino x Atlético-GO

Brasileirão

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Corinthians x Ceará

Brasileirão

Onde assistir: Globo e Premiere

21h30 – Bahia x Fluminense

Brasileirão

Onde assistir: Globo e Premiere

21h30 – Goiás x Atlético-MG

Brasileirão

Onde assistir: Globo e Premiere

