Grêmio x Fluminense: prováveis times, onde assistir e desfalques Equipes se enfrentam nesta terça-feira, em Porto Alegre, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em lutas diferentes neste Campeonato Brasileiro, Grêmio e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, em confronto pela 31ª rodada, às 21h30, em Porto Alegre. Enquanto o time gaúcho vive situação cada vez pior na briga contra o rebaixamento, os cariocas venceram na rodada passada, mas buscam mais regularidade por uma vaga na Libertadores.

O Grêmio está a nove pontos do último time fora da zona de rebaixamento (Santos) e vem de quatro derrotas consecutivas, uma delas no último sábado, no Gre-Nal. Para piorar, Vagner Mancini não terá o lateral-esquerdo Cortez, expulso no clássico, e volante Thiago Santos, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O goleiro Gabriel Chapecó, o volante Villasanti e o atacante Borja estão à serviço das seleções.

Em oitavo lugar na tabela, o Fluminense segue sonhando com uma vaga no G6. O Tricolor venceu o Sport na última rodada com gol no final e recebeu críticas da torcida, que vem ficando insatisfeita com as atuações recentes. O técnico Marcão ainda não conta com Gabriel Teixeira, Ganso e Hudson, que seguem em processo de recuperação.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO X FLUMINENSE

Data/Hora: 09/11/2021, às 21h30

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa-SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)

Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!

GRÊMIO (Técnico: Vagner Mancini)

Brenno; Rafinha (Vanderson), Pedro Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa (Rafinha); Lucas Silva e Mateus Sarará; Douglas Costa, Campaz e Ferreira; Diego Souza.

Desfalques: Gabriel Chapecó, Villasanti e Borja (convocados para as seleções)

Suspensos: Cortez (Vermelho Direto) e Thiago Santos (3º Amarelo)

Pendurados: Villasanti, Pedro Geromel, Vanderson, Vagner Mancini (técnico), Rodrigues, Mateus Sarará, Darlan, Fernando Henrique, Diego Souza e Victor Bobsin.

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro, Marlon; André, Yago Felipe e Jhon Arias (Cazares); Luiz Henrique, John Kennedy e Fred.

Desfalques: Paulo Henrique Ganso (cirurgia no braço), Hudson (cirurgia no joelho), Gabriel Teixeira (poucos treinos com o elenco)

Suspensos: Ninguém

Pendurados: André, Lucca, Samuel Xavier, Jhon Arias, Danilo Barcelos e Nino

