Grêmio x Fluminense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir Após quatro meses de interrupção, duelo de tricolores marca a estreia do Brasileirão 2020, na Arena Grêmio, às 19h, neste domingo. Veja todas as informações sobre a partida

Neste domingo, Grêmio e Fluminense duelam na estreia do Campeonato Brasileiro 2020, na Arena do Imortal Tricolor, às 19h. A partida será realizada sem a presença do público por conta da pandemia de coronavírus, que virou o mundo do avesso.

Após ser vice-campeão do Campeonato Carioca, o Fluminense disputou dois amistosos com o Botafogo para dar ritmo de jogo a seus atletas antes da estreia na competição. E os resultados foram positivos, uma vitória por 1 a 0 e um empate em 1 a 1. Para a partida deste domingo, o técnico Odair Hellmann não contará com o lateral-direito Gilberto, que foi anunciado pelo Benfica, de Jorge Jesus.

Além dele, o comandante tricolor não deve contar com Digão, Matheus Ferraz, Hudson e Frazan, que estão lesionados. Por outro lado, os atacantes Fernando Pacheco e Fred foram liberados pelo departamento médico, e assim como Ganso, devem ficar no banco de reservas. Além de jovens promessas como André, Calegari e Luiz Henrique, que também serão opções para o treinador.

O Grêmio, por sua vez, chega com moral para o confronto após eliminar o seu maior rival, o Internacional, e se classificar para a final do Campeonato Gaúcho, que será realizada em dois jogos nos dias 26 e 30 de agosto, contra o Caxias. Para o confronto, Renato Portaluppi não deve contar com o atacante Everton, que está na iminência de ser vendido para o Benfica. Na escalação, Pepê deve herdar a vaga de Cebolinha.

Por fim, o técnico gremista tem outra dúvida na lateral-direita, já que Victor Ferraz se recuperou das dores musculares, após dois jogos afastados dos gramados. No entanto, Orejuela pode continuar como titular, pois teve uma boa atuação contra o Internacional.

Ficha Técnica

GRÊMIO X FLUMINENSE

Local: Arena Grêmio, Rio Grande do Sul (RS)

Data/horário: 9 de agosto de 2020, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires. VAR: Eduardo Tomaz Valadão (quarteto goiano).

Onde acompanhar: SporTV (menos para o Estado do Rio Grande do Sul), Premiere tempo real do LANCE!

GRÊMIO: Vanderlei; Orejuela (Victor Ferraz), Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon e Matheus Henrique; Alisson, Jean Pyerre e Everton (Pepê); Diego Souza.

Técnico: Renato Portaluppi

Desfalques: –

Pendurados: –

FLUMINENSE: Muriel; Igor Julião, Nino, Luccas Claro, Egídio; Yuri, Dodi, Yago Felipe; Nenê, Marcos Paulo e Evanilson.

Técnico: Odair Hellmann

Desfalques: Digão, Matheus Ferraz, Hudson e Frazan (machucados)

Pendurados: –

