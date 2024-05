Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/05/2024 - 15:19 Para compartilhar:

Grêmio volta às atividades no CT do Corinthians mirando jogos da Libertadores

A tragédia pelas enchentes no Rio Grande do Sul está longe de chegar ao fim, mas como a Conmebol definiu as datas dos jogos adiados do Grêmio na Copa Libertadores, o clube se viu obrigado a voltar a treinar nesta sexta-feira. No CT Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo, o clube iniciou o recondicionamento físico.

Após mais de duas semanas com o foco apenas em salvar o povo gaúcho, com jogadores na linha de frente para resgatar sobreviventes isolados, o Grêmio terá de fazer uma pré-temporada fora de hora para que seus atletas se recondicionem. E o primeiro dia de atividades em São Paulo foi justamente com exercícios e atividades físicas.

Os jogadores deram piques no campo sob observação dos profissionais de fisioterapia e a preparação física. Sem esquecer do povo que vem sofrendo ainda com as enchentes nos municípios gaúchos, o clube garantiu que continuará auxiliando seus conterrâneos e levou um pouco do Rio Grande do Sul para o CT Joaquim Grava.

“Juntos onde estiver! Mesmo longe de casa, sempre levaremos conosco a cultura do nosso povo. Hoje, o treino foi aqui no CT do Corinthians, mas com a cara do RS”, afirmou o clube, com uma bandeira do estado no local, além de uma garrafa térmica e uma cuia para os atletas tomarem chimarrão.

Enquanto o time treinava para encarar o The Strongest, dia 29, como mandante, a diretoria fazia campanha para arrecadação de cobertores e alimentos às vítimas das enchentes. O mascote do clube esteve em um dos abrigos em Porto Alegre para proporcionar um momento de alegria às crianças.

Não há previsão de retorno da equipe para Porto Alegre, com o CT e a Arena Grêmio tomados pelas águas do rio Guaíba. A equipe ficará por tempo indeterminado treinando no CT corintiano, de fácil acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, e mandará suas partidas no Couto Pereira, em Curitiba, onde vai enfrentar os bolivianos dia 29 e depois, em 1º de junho, o Estudiantes, da Argentina.