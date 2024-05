Grêmio volta à Libertadores contra The Strongest após pausa devido às enchentes

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/05/2024 - 17:03 Para compartilhar:

Muito atento aos seus entes queridos atingidos pelas enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o Grêmio retorna nesta quarta-feira (29) à Copa Libertadores em duelo complicado contra o líder e já classificado do Grupo C, o boliviano The Strongest.

O tricolor, comandado por Renato Portaluppi, volta aos gramados após quase um mês de hiato devido à tragédia que atingiu Porto Alegre e 90% dos municípios gaúchos.

O time terá que jogar no estádio Couto Pereira (22h de Brasília), em Curitiba, a 740 km de Porto Alegre, porque sua casa, a Arena do Grêmio, está inoperante devido aos danos causados pelas inundações.

O confronto contra os bolivianos, classificados com dez pontos em cinco jogos, começará a atualizar o calendário do grupo C e do tricampeão da Libertadores (1983, 1995 e 2017), alterado devido a um dos piores desastres da história do Brasil.

O Grêmio jogará sua quarta partida no torneio, quando o grupo deveria estar disputando sua sexta e última rodada nesta semana.

Mas apenas o The Strongest fechará a rodada em dia. O chileno Huachipato (cinco pontos) e o argentino Estudiantes (quatro) completarão cinco jogos quando se enfrentarem nesta quarta-feira, em La Plata.

Se vencer, o Grêmio deixará a última colocação e decidirá seu destino quando visitar o Huachipato, na próxima terça-feira, e receber o Estudiantes, no sábado, 8 de junho, também em Curitiba.

– “A cabeça está muito ruim” –

A retomada dos trabalhos não tem sido fácil para o time tricolor. Alguns de seus jogadores, como o goleiro Caíque e o atacante Diego Costa, ajudaram no resgate de vítimas.

Após essas demonstrações de solidariedade, o elenco se mudou há uma semana e meia para São Paulo, para a sede do Corinthians, para retomar os treinos.

“Está sendo muito difícil essa parte psicológica. Eles [jogadores] estão com a cabeça aqui, têm treinado, mas sempre na preocupação com o nosso povo, com a família deles”, disse o técnico Renato Portaluppi na sexta-feira, durante uma entrevista coletiva carregada de emoção.

O treinador destacou a dificuldade mental e física, devido à perda de ritmo causada pela pausa, que a sua equipe terá que enfrentar no restante da temporada.

“A cabeça dos jogadores está muito ruim. Somente quem está lá sabe o sofrimento que o povo tem passado”, acrescentou.

Portaluppi não terá o meia paraguaio Mathías Villasanti, suspenso, nem o ponta argentino Cristian Pavón, que está lesionado.

– Garantir a liderança –

Já os bolivianos vivem um momento muito mais feliz: dividem a liderança do campeonato com o Bolívar (10 pontos em quatro jogos), estão invictos há seis jogos (cinco vitórias, um empate) e já se garantiram no próxima fase da Libertadores.

Liderados pelo espanhol Ismael Rescalvo, os ‘aurinegros’ desembarcam no Brasil com uma missão clara: garantir a liderança do Grupo C, para o qual um empate em Curitiba pode ser suficiente.

Prováveis escalações:

Grêmio: Agustín Marchesín – João Pedro, Rodrigo Ely, Walter Kannemann, Reinaldo – Dodi, Pepê, Franco Cristaldo – Everton Galdino, Diego Costa, Yeferson Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi.

The Strongest: Guillermo Viscarra – Ronald Bustos, Darío Aimar, Adrián Jusino, Daniel Lino – Joel Amoroso, Diego Wayar, Luciano Ursino, Jeyson Chura – Bruno Miranda, Brayan Angulo. Técnico: Ismael Rescalvo.

Árbitro: Andrés Matonte (URU).

raa/app/ol/aam/cb