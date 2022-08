Grêmio visita CRB e defende invencibilidade de 17 jogos na Série B

Estadão Conteúdo 13/08/2022 - 6:00 Compartilhe

Mais um clube vai tentar acabar com a sequência invicta do Grêmio no Campeonato Brasileiro da Série B. Sem perder há 17 jogos, o time comandado por Roger Machado visita o CRB na noite deste sábado, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O jogo válido pela 24ª rodada começa às 20h30.

A última derrota tricolor foi para o Cruzeiro, por 1 a 0, no dia 8 de maio. De lá para cá, foram oito vitórias e nove empates. A sequência consolidou o Grêmio no G4 da Série B, com 43 pontos. Nem mesmo a goleada sobre o Operário, por 5 a 1, na última rodada, tirou o foco de Roger Machado.

“Também estou sonhando com a rodada que vamos garantir o acesso, mas se descuidar corre o risco de deixar de prestar atenção no presente. Sabemos que o futebol é futebol, se seguir assim, não tenho dúvida que vamos estar muitos próximos (do acesso) antes de acabar o campeonato, mas é ter humildade, saber que tem um caminho longo ainda e conter a ansiedade”, alertou o treinador.

Sem fazer mistério, Roger Machado definiu o Grêmio com apenas uma alteração em relação ao time que iniciou contra o Operário. O lateral-esquerdo Nicolas recebeu o terceiro cartão e cumpre suspensão, dando lugar para Diogo Barbosa. O lateral-direito Edilson e o atacante Ferreira ainda continuam de fora, mas devem ficar à disposição para o jogo diante do Cruzeiro, no próximo final de semana.

Diferente do Grêmio, o CRB vive um momento de oscilação e tem como principal objetivo se distanciar da zona de rebaixamento. Com 29 pontos, são três jogos seguidos sem vitória. O técnico Daniel Paulista, porém, acredita que a reabilitação pode acontecer neste sábado.

“É um momento de oscilação. O primeiro momento sob o nosso comando, são três jogos sem vencer, mas nada como termos um grande jogo, contra o Grêmio, para colocarmos a melhor equipe que tivermos pra tentar reverter essa situação”, disse Daniel Paulista, que tem algumas dúvidas.

O volante Yago e o atacante Emerson Negueba se machucaram na derrota para o Náutico, por 2 a 1, no Recife (PE), e são dúvidas. Desfalque certo é o artilheiro Anselmo Ramon, que foi expulso. A boa notícia é o retorno do meia Rafael Longuine, baixa na última rodada por questão física.